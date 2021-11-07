Предпочтительное место работы вероятного брачного партнёра в Японии: лидируют муниципальные служащие

Муниципальные служащие лидируют в качестве предпочтительных вероятных партнёров для брака. В наше неспокойное время людей, похоже, привлекает скорее стабильность, чем работа в глобальной ИТ-компании.

Согласно опросу, проведенному токийской компанией кредитного менеджмента Riskmonster и охватившему 800 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 59 лет по всей стране, в списке предпочтительного места работы потенциального брачного партнёра лидируют местные муниципалитеты (28,6%) и органы национальной администрации (25,6%). Впервые служащие местных муниципалитетов обошли государственных служащих.

Занявшая третье место Toyota Motor Co. в девятый раз подряд возглавила список частных компаний как мест работы партнёра по браку, но и она далеко не так популярна, как административная служба в местных или национальных правительственных органах. То же относится и к глобальным ИТ-компаниям Apple и Google.

На вопрос о причине выбора те, кто выбрал государственных и муниципальных служащих, чаще всего называли стабильность и уверенность в будущем.

20 наиболее предпочтительных мест работы потенциального брачного партнёра

Рейтинг Место работы % 1 (2) Муниципальные служащие 28,6 2 (1) Госслужащие 25,6 3 (3) Toyota Motor 7,3 4 (4) Nintendo 6,6 5 (6) Apple 5,5 6 (5) Google 4,9 7 (7) Panasonic 4,0 8 (8) Sony 3,3 9 (27) Coca-Cola Japan 3,1 10 (10) Amazon 3,0 10 (12) NTT DoCoMo 3,0 10 (22) Mitsubishi Corporation 3,0 10 (16) Rakuten 3,0 14 (15) Cao 2,9 14 (24) Suntory 2,9 14 (24) Honda 2,9 17 (24) Itochu 2,6 17 (45) Kirin Beer 2,6 17 (27) Mitsui 2,6 17 (45) Meiji 2,6

Источник: данные Riskmonster, в скобках показана позиция в опросе предыдущего года

Самым важным фактором при выборе предпочтительного места работы потенциального партнёра была заработная плата – как у мужчин, так и у женщин, хотя среди женщин его выбрало 64,0% респондентов, на 24% больше, чем 40,0% у мужчин. Женщины также более внимательны к таким факторам, как формы занятости, отношение к сотрудникам, состав соцпакета и частота переводов и переездов на новое место работы, количество таких ответов у женщин на 10 и более процентов выше, чем у мужчин, что говорит о важности для них не только стабильности занятости и заработной платы, но и комфортной рабочей среды.

В отношении желаемого минимального годового дохода потенциального брачного партнёра, 45% мужчин ответили, что он их не волнует, и ещё 10,5% назвали сумму между 3 и 4 млн йен, то есть общее число респондентов с минимальными требованиями к заработной плате составило большинство, тогда как среди женщин 62,9% респондентов указали уровень в 5 миллионов и больше – у женщин гораздо выше запросы на минимальный доход партнёра.

Фотография к заголовку: PIXTA

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