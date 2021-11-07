Предпочтительное место работы вероятного брачного партнёра в Японии: лидируют муниципальные служащие

Предпочтительное место работы вероятного брачного партнёра в Японии: лидируют муниципальные служащиеОбщество
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Согласно опросу, проведенному токийской компанией кредитного менеджмента Riskmonster и охватившему 800 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 59 лет по всей стране, в списке предпочтительного места работы потенциального брачного партнёра лидируют местные муниципалитеты (28,6%) и органы национальной администрации (25,6%). Впервые служащие местных муниципалитетов обошли государственных служащих.
Занявшая третье место Toyota Motor Co. в девятый раз подряд возглавила список частных компаний как мест работы партнёра по браку, но и она далеко не так популярна, как административная служба в местных или национальных правительственных органах. То же относится и к глобальным ИТ-компаниям Apple и Google.
На вопрос о причине выбора те, кто выбрал государственных и муниципальных служащих, чаще всего называли стабильность и уверенность в будущем.
20 наиболее предпочтительных мест работы потенциального брачного партнёра
|Рейтинг
|Место работы
|%
|1 (2)
|Муниципальные служащие
|28,6
|2 (1)
|Госслужащие
|25,6
|3 (3)
|Toyota Motor
|7,3
|4 (4)
|Nintendo
|6,6
|5 (6)
|Apple
|5,5
|6 (5)
|4,9
|7 (7)
|Panasonic
|4,0
|8 (8)
|Sony
|3,3
|9 (27)
|Coca-Cola Japan
|3,1
|10 (10)
|Amazon
|3,0
|10 (12)
|NTT DoCoMo
|3,0
|10 (22)
|Mitsubishi Corporation
|3,0
|10 (16)
|Rakuten
|3,0
|14 (15)
|Cao
|2,9
|14 (24)
|Suntory
|2,9
|14 (24)
|Honda
|2,9
|17 (24)
|Itochu
|2,6
|17 (45)
|Kirin Beer
|2,6
|17 (27)
|Mitsui
|2,6
|17 (45)
|Meiji
|2,6
Источник: данные Riskmonster, в скобках показана позиция в опросе предыдущего года
Самым важным фактором при выборе предпочтительного места работы потенциального партнёра была заработная плата – как у мужчин, так и у женщин, хотя среди женщин его выбрало 64,0% респондентов, на 24% больше, чем 40,0% у мужчин. Женщины также более внимательны к таким факторам, как формы занятости, отношение к сотрудникам, состав соцпакета и частота переводов и переездов на новое место работы, количество таких ответов у женщин на 10 и более процентов выше, чем у мужчин, что говорит о важности для них не только стабильности занятости и заработной платы, но и комфортной рабочей среды.
В отношении желаемого минимального годового дохода потенциального брачного партнёра, 45% мужчин ответили, что он их не волнует, и ещё 10,5% назвали сумму между 3 и 4 млн йен, то есть общее число респондентов с минимальными требованиями к заработной плате составило большинство, тогда как среди женщин 62,9% респондентов указали уровень в 5 миллионов и больше – у женщин гораздо выше запросы на минимальный доход партнёра.
Фотография к заголовку: PIXTA
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