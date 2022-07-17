Поздние браки и поздние роды в Японии: средний возраст матерей на момент рождения первого ребёнка составил 30,9 лет

Поздние браки и поздние роды в Японии: средний возраст матерей на момент рождения первого ребёнка составил 30,9 летОбщество Семья
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Падение рождаемости неумолимо прогрессирует, в 2021 году родилось рекордно низкое количество детей – 811 604 человека. Среднее число рождений на одну женщину (общий коэффициент рождаемости) снижается шестой год подряд и составил 1,3, на 0,03 меньше, чем в предыдущем году.
Одной из причин снижения рождаемости являются поздние роды. Согласно статистике естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, средний возраст матерей на момент рождения их первого ребёнка, который с 2015 года шестой год подряд оставался неизменным на уровне 30,7 года, в 2021 году составил 30,9 года. Это рекордно высокий показатель с момента начала ведения статистики в 1950-е годы.
В 1980 году средний возраст матери при рождении первого ребёнка составлял 26,4 года, второго ребёнка – 28,7 года, третьего ребёнка – 30,6 года. Таким образом, возраст рождения первого ребёнка в 2021 году выше возраста рождения третьего ребёнка 40 лет назад, а возможности для рождения второго и третьего ребёнка сужаются.
Средний возраст вступления в первый брак составлял 25,2 лет для женщин и 27,8 лет для мужчин в 1980 г., а в 2021 году он составил 29,5 лет (рост на 4,3 года) и 31 год (рост 3,2 года) соответственно, то есть повышается и средний возраст вступления в брак.
В 1980 году процент незамужних женщин в возрасте 30-34 лет составлял 9,1%, то есть 90% женщин выходили замуж в возрасте 20-29 лет. В последующие годы число незамужних постепенно увеличивалось. К 2020 году доля незамужних женщин в возрасте 30-34 лет составила 38,5%, то есть очень многие не выходят замуж до 30 лет.
Фотография к заголовку: PIXTA
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