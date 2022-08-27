В июле Японию посетило 144 500 иностранцев: на 95,8% меньше уровня 2019 года

В июле Японию посетило 144 500 иностранцев: на 95,8% меньше уровня 2019 годаОбщество Туризм
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По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в июле по оценкам составило 144 500 человек, превышая уровень в 100 000 человек в течение четырёх месяцев подряд. Приезжало 22 700 из Вьетнама, 20 400 из Южной Кореи, 14 800 из Китая и 14 100 из США.
Правительство постепенно ослабляет ограничения на въезд с марта, и по сравнению с 2021 годом, когда страна была практически закрыта, количество людей, въезжающих в страну, резко увеличилось, повысившись в 2,8 раза по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
Однако по сравнению с уровнем июля 2019 года, до эпидемии коронавируса, когда активно рос поток туристов, он упал на 95,2% и пока постепенно возобновляется.
Поскольку в июне впервые за два года возобновился приём туристов, были надежды, что туристы вернутся в туристические места. Тем не менее, пока существуют ограничения, не позволяющие в полной мере получить удовольствие от поездки – можно въехать только в рамках пакетных туров с гидом, и необходимо получить визу и сертификат об отрицательном результате теста, сделанный в течение 72 часов до въезда в страну. По сравнению с Европой, Соединёнными Штатами и странами Юго-Восточной Азии, которые лидируют в принятии туристов, в Япония условия строже, что затрудняет выбор мест для путешествия. По подсчётам Агентства иммиграционных служб, в июле в страну с туристическими целями въехало всего 7903 человека.
Фотография к заголовку: PIXTA
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