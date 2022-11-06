Въездной туризм в сентябре: в Японию впервые после начала пандемии за месяц въехало более 200 000 иностранцев

В сентябре 2019 года, до эпидемии коронавируса, Японию за месяц посетило более 2,27 миллиона иностранцев. В 2022 году общее количество иностранных посетителей с января по сентябрь составит 1,61 миллиона человек. После более чем двухлетней изоляции страны требуются особые усилия, чтобы вернуться к исходному состоянию.

По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в сентябре по оценкам составило 206 500 человек, впервые после начала пандемии превысив уровень в 200 000 человек. Больше всего людей приезжало из Южной Кореи (32 700), за ней следуют Вьетнам (30 900), США (18 000) и Китай (17 600).

Правительство с марта постепенно ослабляет ограничения на въезд, и по сравнению с 2021 годом, когда страна была практически закрыта, количество людей, въезжающих в страну, резко увеличилось, повысившись в 11,7 раза по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Однако по сравнению с уровнем сентября 2019 года, до эпидемии коронавируса, когда активно рос поток туристов, он упал на 90,9%, и сейчас постепенно возобновляется.

Поскольку в июне впервые за два года возобновился приём туристов, но только в рамках пакетных туров с гидом. В сентябре дневной лимит на въезд повысили до 50 000 человек, а с 11 октября его отменили, также сняв ограничения на индивидуальные и безвизовые поездки, благодаря чему условия въезда приблизились к докризисным.

В то же время быстрое обесценивание йены создаёт у иностранных туристов ощущение дешевизны поездок в Японию, и ожидается, что поток посетителей с октября будет расти.

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