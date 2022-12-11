В рейтинге владения английским языком Япония опустилась на 80-е место

Результаты опроса показали, что по уровню владения английским языком среди 112 неанглоязычных стран и регионов Япония занимает 80-е место. Её место в рейтинге снижается из года в год и сейчас ниже, чем у Южной Кореи и Китая.

Швейцарский международный образовательный центр EF Education First недавно опубликовал результаты опроса 2022 года о степени владения английским языком в 112 странах и регионах, где английский не является родным языком. Место Японии в рейтинге опустилось с 78-го места в предыдущем году на 80-е место. Это классифицируется как «низкий уровень владения» (от 61-го до 87-го места), четвёртый из пяти разрядов уровня владения языком.

В ходе опроса были проанализированы данные бесплатных онлайн-тестов, которые прошли примерно 2,1 миллиона человек по всему миру, и составлены рейтинги по странам и регионам в виде «индекса владения английским языком». Среди прошедших тестирование 35 % составляли жители Европы, 24 % – Азии, 20 % – Латинской Америки, 20 % – Африки и 12 % – Ближнего Востока. Средний возраст тестируемых составлял 25 лет.

Страной с самым высоким уровнем владения английским языком являются Нидерланды, и на европейские страны приходится большая часть тех, кто показал «очень высокий уровень владения языком» (с 1-го по 13-е место) и «высокий уровень владения языком» (с 14-го по 31-е место).

Из азиатских стран и регионов лучший результат показал Сингапур, занявший 2-е место, за ним следуют Филиппины (22-е место), Малайзия (24-е место) и Гонконг (31-е место). Южная Корея оказалась на 36-м месте, а Китай – на 62-м, и обе эти страны опередили Японию в рейтинге.

Рейтинг основных стран мира по уровню владения английским языком на 2022 г.

1 Нидерланды 22 Филиппины 2 Сингапур 24 Малайзия 3 Австрия 31 Гонконг 4 Норвегия 36 Южная Корея 5 Дания 52 Индия 6 Бельгия 60 Вьетнам 7 Швеция 62 Китай 8 Финляндия 65 Непал 9 Португалия 66 Бангладеш 10 Германия 70 Пакистан 11 Хорватия 71 Шри-Ланка 12 Южная Африка 72 Монголия 13 Польша 80 Япония 14 Греция (не показаны более низкие результаты) 15 Словакия

(Среди неанглоязычных стран с 16-го места и ниже показаны результаты только азиатских стран)

(Индекс владения английским языком EF EPI от EF Education First)

Близкий к японскому уровень владения английским языком отмечен в Алжире, Объединенных Арабских Эмиратах (обе страны заняли 78-е место), Индонезии (81-е место) и Эквадоре (82-е место).

В первом таком опросе в 2011 году Япония заняла 14-е место, в то время опрос проводился в 40 странах, по мере роста количества стран, участвующих в тестировании, её место в рейтинге постоянно понижается.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме