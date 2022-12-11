В рейтинге владения английским языком Япония опустилась на 80-е место

В рейтинге владения английским языком Япония опустилась на 80-е местоОбщество Образование
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Швейцарский международный образовательный центр EF Education First недавно опубликовал результаты опроса 2022 года о степени владения английским языком в 112 странах и регионах, где английский не является родным языком. Место Японии в рейтинге опустилось с 78-го места в предыдущем году на 80-е место. Это классифицируется как «низкий уровень владения» (от 61-го до 87-го места), четвёртый из пяти разрядов уровня владения языком.
В ходе опроса были проанализированы данные бесплатных онлайн-тестов, которые прошли примерно 2,1 миллиона человек по всему миру, и составлены рейтинги по странам и регионам в виде «индекса владения английским языком». Среди прошедших тестирование 35 % составляли жители Европы, 24 % – Азии, 20 % – Латинской Америки, 20 % – Африки и 12 % – Ближнего Востока. Средний возраст тестируемых составлял 25 лет.
Страной с самым высоким уровнем владения английским языком являются Нидерланды, и на европейские страны приходится большая часть тех, кто показал «очень высокий уровень владения языком» (с 1-го по 13-е место) и «высокий уровень владения языком» (с 14-го по 31-е место).
Из азиатских стран и регионов лучший результат показал Сингапур, занявший 2-е место, за ним следуют Филиппины (22-е место), Малайзия (24-е место) и Гонконг (31-е место). Южная Корея оказалась на 36-м месте, а Китай – на 62-м, и обе эти страны опередили Японию в рейтинге.
Рейтинг основных стран мира по уровню владения английским языком на 2022 г.
|1
|Нидерланды
|22
|Филиппины
|2
|Сингапур
|24
|Малайзия
|3
|Австрия
|31
|Гонконг
|4
|Норвегия
|36
|Южная Корея
|5
|Дания
|52
|Индия
|6
|Бельгия
|60
|Вьетнам
|7
|Швеция
|62
|Китай
|8
|Финляндия
|65
|Непал
|9
|Португалия
|66
|Бангладеш
|10
|Германия
|70
|Пакистан
|11
|Хорватия
|71
|Шри-Ланка
|12
|Южная Африка
|72
|Монголия
|13
|Польша
|80
|Япония
|14
|Греция
|
(не показаны более низкие результаты)
|15
|Словакия
(Среди неанглоязычных стран с 16-го места и ниже показаны результаты только азиатских стран)
(Индекс владения английским языком EF EPI от EF Education First)
Близкий к японскому уровень владения английским языком отмечен в Алжире, Объединенных Арабских Эмиратах (обе страны заняли 78-е место), Индонезии (81-е место) и Эквадоре (82-е место).
В первом таком опросе в 2011 году Япония заняла 14-е место, в то время опрос проводился в 40 странах, по мере роста количества стран, участвующих в тестировании, её место в рейтинге постоянно понижается.
Фотография к заголовку: PIXTA
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