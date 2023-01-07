Въездной туризм в ноябре: в Японию за месяц въехало более 930 000 иностранцев

Иностранных туристов можно всё чаще увидеть в центре города и в туристических местах. С ослаблением пограничных мер вновь начинает расти поток иностранных посетителей, иссякнувший более двух лет назад.

По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в ноябре по оценкам составило 934 500 человек, что почти вдвое больше показателя предыдущего месяца в 498 600 человек и более чем в 18 раз больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года (20 682). Из-за резкого ослабления пограничных мер 11 октября число посетителей Японии резко возросло, восстановившись почти до 40% от уровня ноября 2019 года (2 441 274 человека), существовавшего до пандемии коронавируса.

Среди стран и регионов наибольшее количество людей приехало из Южной Кореи (315 400), за ней следует Тайвань (99 500), США (84 300) и Гонконг (83 000). Однако из материкового Китая прибыло всего 21 000 человек, что на 97,2% меньше, чем в ноябре 2019 года. Это связано с продолжающимися ограничениями на выезд и въезд и карантинными мерами при возвращении домой.

В июне возобновился приём туристов, но только в рамках пакетных туров с гидом. В сентябре дневной лимит на въезд повысили до 50 000 человек, а с 11 октября его отменили, также сняв ограничения на индивидуальные и безвизовые поездки, благодаря чему условия въезда приблизились к докризисным.

В то же время быстрое обесценивание йены создаёт у иностранных туристов ощущение дешевизны поездок в Японию.

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