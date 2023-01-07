Въездной туризм в ноябре: в Японию за месяц въехало более 930 000 иностранцев

Въездной туризм в ноябре: в Японию за месяц въехало более 930 000 иностранцевОбщество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в ноябре по оценкам составило 934 500 человек, что почти вдвое больше показателя предыдущего месяца в 498 600 человек и более чем в 18 раз больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года (20 682). Из-за резкого ослабления пограничных мер 11 октября число посетителей Японии резко возросло, восстановившись почти до 40% от уровня ноября 2019 года (2 441 274 человека), существовавшего до пандемии коронавируса.
Среди стран и регионов наибольшее количество людей приехало из Южной Кореи (315 400), за ней следует Тайвань (99 500), США (84 300) и Гонконг (83 000). Однако из материкового Китая прибыло всего 21 000 человек, что на 97,2% меньше, чем в ноябре 2019 года. Это связано с продолжающимися ограничениями на выезд и въезд и карантинными мерами при возвращении домой.
В июне возобновился приём туристов, но только в рамках пакетных туров с гидом. В сентябре дневной лимит на въезд повысили до 50 000 человек, а с 11 октября его отменили, также сняв ограничения на индивидуальные и безвизовые поездки, благодаря чему условия въезда приблизились к докризисным.
В то же время быстрое обесценивание йены создаёт у иностранных туристов ощущение дешевизны поездок в Японию.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Иностранцам в Японии нравятся сезонные пейзажи и не нравятся высокие цены: данные опроса о желании приехать в Японию
- Иностранные туристы прибывают в Японию после частичного открытия границ для туризма
- Японское агентство по туризму объявило о правилах для зарубежных туристических групп, приезжающих в Японию
- Япония частично снимает ограничения на въезд иностранных туристов
- Япония потребует от иностранных туристов носить маски
- В Японии обсуждают повышение дневного лимита на въезд в страну до 30 000 в июле
- В Японии эвакуированным из Украины подарили маски-переводчики: новая технология японской венчурной компании
- Количество иностранных посетителей Японии впервые за два года превысило 100 000 человек
- В Японии решили ослабить ограничения на въезд в страну
- Половина жителей Японии получила третью прививку от COVID-19
- В Японии за всё время эпидемии зарегистрировано более 5 миллионов случаев COVID-19
- Количество новых случаев заражения коронавирусом в Японии упало ниже 60 000