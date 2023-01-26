В Японии 2649 компаний отмечают своё 100-летие: основанные в год Великого землетрясения Канто предприятия, пережившие неспокойные времена

В Японии 2649 компаний отмечают своё 100-летие: основанные в год Великого землетрясения Канто предприятия, пережившие неспокойные временаЭкономика История
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Вполне возможно, что именно благодаря этой компании японцы так полюбили карри. Основанная 100 лет назад в 1923 году компания «Хигасия» преуспела в производстве собственного японского порошка карри. В 1949 году компания сменила название на S&B Foods. В 1966 году был выпущен твёрдый концентрат карри «Золотой карри», который почти наверняка ел каждый японец послевоенного поколения.
По подсчётам Tokyo Shoko Research, в 2023 году своё 100-летие отметят 2649 компаний по всей стране. Помимо S&B Foods в число фирм, отмечающих юбилей, входят Norinchukin Bank, Fuji Electric, Fukoku Life Insurance и Takasago Thermal Engineering.
В 1923 году, 100 лет назад, через пять лет после окончания Первой мировой войны (1914-1918), во время продолжающейся послевоенной депрессии 1 сентября произошло Великое землетрясение Канто. Основанные в этом году компании пережили неспокойные времена кризиса после землетрясения, Великой депрессии и Второй мировой войны. Мы проникаемся уважением к предприятиям, прожившим так долго и приносившим пользу обществу на протяжении 100 лет.
Крупнейшие компании, отмечающие 100-летие в 2023 году
|Norinchukin Bank
|Р-н Тиёда, Токио
|Финансовое обслуживание первичного сектора
|Fuji Electric
|Р-н Синагава, Токио
|Промышленное электрооборудование
|Fukoku Life Insurance
|Р-н Тиёда, Токио
|Страхование
|Takasago Thermal Engineering
|Р-н Синдзюку, Токио
|Производство оборудования для кондиционирования воздуха
|EXEDY Corporation
|Г. Нэягава, преф. Осака
|Производство частей автомобилей и мотоциклов
|S&B Foods
|Р-н Тюо, Токио
|Производство приправ
Создано на основе данных Tokyo Shoko Research
Что касается более старых компаний, то одна компания отмечает 400-летие со времени основания, и ещё одна – 300-летие, это производитель сакэ Hirase Sake Brewery, которая была основана в 1623 году в начале периода Эдо (1603-1868) и до сих пор продолжает производить сакэ марки «Кусудама» в Хида-Такаяма, и Chikuzenya, специализированный магазин постельных принадлежностей, основанный в 1723 году, в середине периода Эдо. Девять компаний, в том числе Toda Kogyo, крупная компания по производству оксида железа, были отмечены как компании, отметившие 200-летие.
Основные компании, отмечающие юбилейные даты в 2023 году
|(400) Hirase Sake Brewery
|Г. Такаяма, преф. Гифу
|Производство сакэ
|(300) Chikuzenya
|Г. Такамацу, преф. Кагава
|Специализированный магазин постельных принадлежностей
|(200) Toda Kogyo
|Г. Хиросима
|Крупнейшая компания по производству оксида железа
Создано на основе данных Tokyo Shoko Research
Фотография к заголовку: 1923 год, улица Гиндза во время реконструкции после Великого землетрясения Канто (Jiji Press)
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