В Японии 2649 компаний отмечают своё 100-летие: основанные в год Великого землетрясения Канто предприятия, пережившие неспокойные времена

В 1923 году компания S&B Foods, известная своим порошком карри и специями, была основана под названием «Хигасия». Название компании произошло от кредо её основателя – использовать каждый день, ставить новые цели и усердно работать. Вероятно, этот дух и позволил фирме дожить до 100-летнего юбилея. Согласно опросу Tokyo Shoko Research, в 2023 году своё 100-летие отметят 2649 компаний. Можно только позавидовать упорству людей, удержавшихся в бизнесе, созданном вскоре после окончания Первой мировой войны и пережившем потрясения Великого землетрясения Канто и Второй мировой войны.

Вполне возможно, что именно благодаря этой компании японцы так полюбили карри. Основанная 100 лет назад в 1923 году компания «Хигасия» преуспела в производстве собственного японского порошка карри. В 1949 году компания сменила название на S&B Foods. В 1966 году был выпущен твёрдый концентрат карри «Золотой карри», который почти наверняка ел каждый японец послевоенного поколения.

По подсчётам Tokyo Shoko Research, в 2023 году своё 100-летие отметят 2649 компаний по всей стране. Помимо S&B Foods в число фирм, отмечающих юбилей, входят Norinchukin Bank, Fuji Electric, Fukoku Life Insurance и Takasago Thermal Engineering.

В 1923 году, 100 лет назад, через пять лет после окончания Первой мировой войны (1914-1918), во время продолжающейся послевоенной депрессии 1 сентября произошло Великое землетрясение Канто. Основанные в этом году компании пережили неспокойные времена кризиса после землетрясения, Великой депрессии и Второй мировой войны. Мы проникаемся уважением к предприятиям, прожившим так долго и приносившим пользу обществу на протяжении 100 лет.

Крупнейшие компании, отмечающие 100-летие в 2023 году

Norinchukin Bank Р-н Тиёда, Токио Финансовое обслуживание первичного сектора Fuji Electric Р-н Синагава, Токио Промышленное электрооборудование Fukoku Life Insurance Р-н Тиёда, Токио Страхование Takasago Thermal Engineering Р-н Синдзюку, Токио Производство оборудования для кондиционирования воздуха EXEDY Corporation Г. Нэягава, преф. Осака Производство частей автомобилей и мотоциклов S&B Foods Р-н Тюо, Токио Производство приправ

Создано на основе данных Tokyo Shoko Research

Что касается более старых компаний, то одна компания отмечает 400-летие со времени основания, и ещё одна – 300-летие, это производитель сакэ Hirase Sake Brewery, которая была основана в 1623 году в начале периода Эдо (1603-1868) и до сих пор продолжает производить сакэ марки «Кусудама» в Хида-Такаяма, и Chikuzenya, специализированный магазин постельных принадлежностей, основанный в 1723 году, в середине периода Эдо. Девять компаний, в том числе Toda Kogyo, крупная компания по производству оксида железа, были отмечены как компании, отметившие 200-летие.

Основные компании, отмечающие юбилейные даты в 2023 году

(400) Hirase Sake Brewery Г. Такаяма, преф. Гифу Производство сакэ (300) Chikuzenya Г. Такамацу, преф. Кагава Специализированный магазин постельных принадлежностей (200) Toda Kogyo Г. Хиросима Крупнейшая компания по производству оксида железа

Создано на основе данных Tokyo Shoko Research

Фотография к заголовку: 1923 год, улица Гиндза во время реконструкции после Великого землетрясения Канто (Jiji Press)

Статьи по теме