Въездной туризм в 2022 году: в Японию за год въехало 3,83 миллиона иностранцев

Глобальная изоляция из-за коронавируса наконец закончилась, и в Японии всё чаще можно увидеть иностранных гостей. Когда-то правительство поставило цель добиться потока туристов в 40 миллионов человек к 2020 году и 60 миллионов человек к 2030 году, и она сейчас очень отдалилась, но мы надеемся, что будет всё больше людей, которые интересуются Японией и хотят путешествовать по стране.

По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в 2022 году составило 3 831 900 человек, что в 15,6 раза больше, чем в предыдущем году. Благодаря постепенному ослаблению пограничных мер против нового коронавируса страна значительно оправилась после 2020 года, когда она находилась в состоянии полной изоляции от мира. Однако по сравнению с 2019 годом и ситуацией до пандемии количество иностранных туристов составило чуть более 10%.

С 2013 года число иностранных посетителей Японии достигало рекордного уровня семь лет подряд и в 2019 году составило 31,88 миллиона человек. Правительство поставило цель привлечь 40 миллионов посетителей в 2020 году, когда должны были состояться Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, но в том году были введены беспрецедентные меры по изоляции страны.

Правительство разрешило въезд в туристических целях с июня 2022 года. Росту числа туристов способствовало падение курса йены, и после резкого ослабления пограничных мер и снятия запрета на индивидуальные поездки и безвизовый въезд с октября всё больше людей приезжает в Японию.

Среди стран и регионов наибольшее количество людей приехало из Южной Кореи (1 012 700), за ней следует Тайвань (331 100), США (323 500) и Вьетнам (284 100). Однако из материкового Китая прибыло всего 189 000 человек, что было связано с китайской политикой нулевых заражений коронавирусом.

С другой стороны, в 2022 году количество выезжавших из страны японцев составило 2 771 700 человек, что примерно в 5,4 раза больше, чем в предыдущем году и на 86,2% меньше по сравнению с 2019 годом. На снижение потока выездного туризма повлияло падение курса йены.

Фотография к заголовку: Иностранный турист делает селфи со смартфоном на фоне ворот Каминаримон (1 января 2023 г., Reuters)

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