Японское сакэ: стоимость экспорта в 2023 году составила 134,4 миллиарда йен, удвоившись за последние 5 лет

Японское сакэ: стоимость экспорта в 2023 году составила 134,4 миллиарда йен, удвоившись за последние 5 летОбщество Еда и напитки
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Согласно торговой статистике Министерства финансов, стоимость экспорта японских алкогольных напитков в 2023 году снизилась на 3,4% по сравнению с предыдущим годом и составила более 134,4 млрд йен. До предыдущего года рекорды продаж обновлялись в течение 11 лет подряд, но в последнее время рост остановился. Несмотря на это, за последние пять лет экспорт вырос вдвое.
Крупнейшими статьями экспорта являются виски и сакэ, хотя их экспортная стоимость снизилась более чем на 10%. С другой стороны, значительно вырос экспорт пива в Южную Корею, увеличившись на 66,6% по сравнению с предыдущим годом до 17,9 млрд йен. Доля в экспорте разных видов напитков составляет 37% для виски, 30% для сакэ, 13% для пива, 9% для ликеров и 3% для джина и водки.
Среди импортёров лидирует Китай, за ним следуют США, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур и Нидерланды. Экспорт в США, Китай и Гонконг снизился на 10-20% по сравнению с предыдущим годом.
Тенденции экспорта с января по март 2024 года показывают, что экспорт по-прежнему остаётся слабым, снизившись на 12,1% (30,8 млрд йен) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, резко упал экспорт в Китай – на 47,9% (4,3 млрд йен).
Фотография к заголовку: Дистилляторы на винокурне Suntory Yamazaki, февраль 2023 г., Симахоммати, Осака (Jiji Press)
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