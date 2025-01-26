Въездной туризм в 2024 году: в Японию за год въехало 36,86 миллиона иностранцев

Число иностранных туристов, посетивших Японию в 2024 году, составило 36,86 миллиона человек, установив новый рекорд. Это может быть связано в том числе с низким курсом йены, благодаря которому такие поездки стали доступнее

По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в 2024 году составило 36 869 900 человек, что на 47,1% больше, чем в предыдущем году. Это примерно на 5 миллионов человек больше, чем в 2019 году (около 31,88 миллиона человек), до пандемии коронавируса, и новый рекорд. Приезжало много туристов из разных регионов мира, особенно в пиковые сезоны, такие как цветение сакуры, летние школьные каникулы и сезон осенней листвы.

Сильным стимулом для посещения Японии стал низкий курс йены. В 2019 году, до пандемии коронавируса, доллар стоил около 110 йен, но в 2024 году он находился в диапазоне 140-150 йен, благодаря чему вкусная еда и внимательное обслуживание в Японии обходятся по более низкой цене, чем до пандемии коронавируса.

Среди стран и регионов наибольшее количество людей приехало из Южной Кореи – 8 817 800 (рост на 26,7%). Далее следуют Китай (6 981 200, рост на 187,9%), Тайвань (6 044 400, рост на 43,8%) и США (2 724 600, рост на 33,2%). Хотя число посетителей из Китая значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом из-за смягчения пограничных мер, оно остается на уровне чуть более 70% от пика в 9,59 миллиона человек в 2019 году.

Правительство поставило цель добиться того, чтобы к 2030 году годовой поток иностранных туристов составил 60 миллионов человек, которые расходовали бы в Японии 15 триллионов йен.

С другой стороны, в 2024 году количество выезжавших из страны японцев составило 13 007 300 человек, что на 35,2% больше, чем в предыдущем году, но менее 70% от показателя 2019 года. На снижение потока выездного туризма повлияло падение курса йены.

Фотография к заголовку: Переполненный иностранными туристами монастырь Киёмидзудэра в Киото во время сезона осенней листвы (Jiji Press)

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