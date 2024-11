Осенняя листва в 2024 году в Японии: из-за тёплой осенней погоды листва в Токио и Осаке пожелтеет в декабре

Первый снег на горе Фудзи выпал 7 ноября, это самый поздний первый снег за 130-летнюю историю наблюдений. Ожидается, что и листва пожелтеет позже обычного из-за высоких температур осенью по всей стране.

С приближением зимы деревья окрашиваются в яркие цвета, прежде чем сбросить листья, и многие люди едут в горы, чтобы полюбоваться осенней листвой. В отличие от фронта цветения сакуры, который движется на север из тёплых регионов, фронт осенних листьев постепенно движется на юг от северных частей Японии, спускаясь от высокогорных районов к городам на равнинах.

Согласно третьему прогнозу осенней листвы, объявленному 30 октября осакской компанией Nippon Meteorological Co., Ltd., осенью 2024 года в сентябре зафиксированы более высокие температуры по всей стране, и октябрь тоже выдался тёплым, поэтому лучший период, чтобы полюбоваться жёлтой листвой, наступит в обычное время или немного позже.

Ожидается, что лучшее время полюбоваться осенней листвой в Токио наступит около 5 декабря, что является самой поздней датой за всю историю наблюдений, а в Осаке – около 8 декабря. В Уцуномии и Нагано пик осенней листвы наступит более чем на две недели позже обычного. Ожидается, что среди 51 города по всей стране, где наблюдают за образцами деревьев, в 11 будет наблюдаться рекордно позднее наступление сезона осенней листвы, и ещё в пяти ожидается повторение уже зафиксированных рекордов.

Таким образом, согласно прогнозам, лучшее время, чтобы увидеть желтые листья, наступит позже обычного, за исключением некоторых частей восточной и западной Японии.



Источник: Nippon Meteorological Co., Ltd.Japan Weather Co., Ltd.

Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра красной листвы в крупных городах в 2024 году

Город Ожидаемая дата Отличие от среднего значения (дни) Саппоро 8 ноября Позднее (11) Аомори 18 ноября Норма (5) Сэндай 1 декабря Норма (6) Токио 5 декабря Позднее (7) Канадзава 4 декабря Позднее (10) Нагано 28 ноября Позднее (16) Нагоя 8 декабря Позднее (10) Киото 16 декабря Позднее (11) Осака 8 декабря Позднее (7) Вакаяма 16 декабря Позднее (10) Хиросима 3 декабря Позднее (11) Коти 14 декабря Позднее (12) Фукуока 13 декабря Позднее (12) Кагосима 18 декабря Норма (3)



Источник: Nippon Meteorological Co., Ltd.Japan Weather Co., Ltd.

Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра жёлтой листвы в крупных городах в 2024 году

Город Ожидаемая дата Отличие от среднего значения (дни) Саппоро 6 ноября Норма (2) Аомори 9 ноября Позднее (7) Сэндай 3 декабря Позднее (10) Токио 29 ноября Норма (6) Канадзава 15 ноября Норма (5) Нагано 20 ноября Позднее (10) Нагоя 22 ноября Норма (4) Киото 2 декабря Позднее (8) Осака 28 ноября Норма (6) Вакаяма 30 ноября Позднее (7) Хиросима 24 ноября Позднее (9) Коти 20 ноября Норма (5) Фукуока 1 декабря Позднее (11) Кагосима 2 декабря Позднее (7)

ВНа сайте прогноза состояния осенней листвы «Коё наби» (на английском языке) вы можете узнать о состоянии осенних листьев в 700 точках по всей стране и в горах.

Чтобы полюбоваться листвой, можно поехать в горы, но на самом деле и в Токио есть много мест, где можно насладиться захватывающими видами осенней листвы. Здесь мы представим сады и парки, которые можно посетить бесплатно или за небольшую плату до 500 йен.

Сады Хамарикю (район Тюо)

12 минут пешком от станции Симбаси (JR, линия Гиндза токийского метрополитена и линия Асакуса компании «Тоэй»), входная плата 300 йен.



(PIXTA)

Коисикава Коракуэн (район Бункё)

5 минут ходьбы от станции Суйдобаси линии JR Собу, 6 минут ходьбы от станции Коракуэн линий токийского метро Маруноути и Намбоку, входная плата 300 йен.



Белая крыша на заднем плане – «Токио Доум» (PIXTA)

Ботанический сад Коисикава – ботанический сад аспирантуры Токийского университета (район Бункё)

10 минут пешком от станции Хакусан линии Тоэй Мита, 15 минут пешком от станций Мёгадани и Коракуэн токийского метро. Входная плата: 500 йен (закрыто по понедельникам).



(PIXTA)

Рикугиэн (район Бункё)

7 минут пешком от станции Комагомэ линия JR Яманотэ и линии токийского метро Намбоку, входная плата 300 йен.



(PIXTA)

Деревья гинкго в парке Дзингу Гайэн (район Минато)

5 минут пешком от станции Аояма 1-тёмэ линий Гиндза и Хандзомон токийского метро, линии Тоэй Оэдо, вход бесплатный.



Деревья гинкго в парке Дзингу Гайэн (PIXTA)

Момидзидани в парке Сиба (район Минато)

4 минуты пешком от станции Акабанэбаси на линии Тоэй Оэдо, вход бесплатный. Эта искусственная долина в уголке парка Сиба – популярное место фотографирования Токийской башни сквозь осенние листья.



(PIXTA)

Кампус Хонго Токийского университета (район Бункё)

1 минута пешком от станции Тодаймаэ линии Токийского метро Намбоку, 6 минут пешком от станции Хонго Сантёмэ линии Тоэй Оэдо.



(PIXTA)

Сад Мэдзиро (район Тосима)

5 минут пешком от станции Мэдзиро линии JR Яманотэ, вход бесплатный.



(PIXTA)

Сад Киёсуми (район Кото)

3 минуты пешком от станции Киёсуми Сиракава линии Тоэй Оэдо, линии Хандзомон токийского метро, входная плата 150 йен.



(PIXTA)

Императорский дворец, улица Инуи (район Тиёда)

В честь 80-летия императора (сейчас – почётный император Акихито) с 2014 года весной и осенью улица Инуи, проходящая через императорский дворец от ворот Сакасита до ворот Инуи, была открыта для публики. Конкретные даты открытия будут объявлены на сайте Управления императорского двора.

5 минут пешком от станции Нидзюбаси-маэ линий токийского метро Хибия и Тиёда.



(PIXTA)

Фотография к заголовку: В озере Дзигоку-нума в городе Аомори осенние листья отражаются в голубой поверхности воды, создавая яркий контраст (16 октября 2024 года, Jiji Press)

Статьи по теме