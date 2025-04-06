70% детей в Японии считают необходимым развитие международного сотрудничества

Япония сталкивается с рядом проблем – рост государственного долга при старении населения и неопределённости международной ситуации, и дети призывают взрослых строить страну, способную к позитивным изменениям за счёт развития международного сотрудничества.

В марте 2025 года международная неправительственная организация Save the Children Japan провела опрос по вопросам осведомлённости о международном сотрудничестве среди детей в возрасте от 15 до 17 лет и совершеннолетних в возрасте 18 лет и старше по всей стране. В онлайн-опросе приняли участие 20 606 человек.

На вопрос, почему необходимо международное сотрудничество, примерно половина респондентов выбрали ответ «ради мира и стабильности в международном сообществе». Приоритетной сферой являются «социальные услуги, такие как образование и здравоохранение». Наблюдалась тенденция отдавать приоритет «особенно экономически бедным странам и странам с серьёзным неравенством в уровне бедности».

Примечательны различия в ответах у взрослых и детей.

В отношении будущего международного сотрудничества Японии, в целом примерно половина опрошенных ответили, что его следует развивать «активно» или «в некоторой степени». Если рассматривать только взрослых, то за развитие выступили 48%, тогда как 68% детей выбрали такие варианты ответов. Дети высказываются в поддержку развития международного сотрудничества.

Кроме того, всего 38% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, следует ли Японии стремиться к установленной Организацией Объединенных Наций международной цели по увеличению взносов на официальную помощь в целях развития (ОПР) до 0,7% от валового национального дохода. Здесь также наблюдается большая разница в ответах взрослых (35%) и детей (59%).

В последнее время основные страны-доноры меняют свою политику в отношении международного сотрудничества, и расширяется тенденция к сокращению ОПР. С другой стороны, в настоящее время Япония сталкивается со множеством социальных проблем внутри страны. Разрыв в отношении между взрослыми и детьми к этой проблеме в результатах этого опроса также можно объяснить как отражение того, что многие взрослые считают, что приоритет нужно отдавать внутренним проблемам.

Организация Save the Children Japan заявляет, что и в будущем будет стремиться поощрять Японию к активному развитию международного сотрудничества и вкладу в реализацию прав детей в наиболее уязвимых странах и регионах.

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