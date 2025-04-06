70% детей в Японии считают необходимым развитие международного сотрудничества

70% детей в Японии считают необходимым развитие международного сотрудничестваПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В марте 2025 года международная неправительственная организация Save the Children Japan провела опрос по вопросам осведомлённости о международном сотрудничестве среди детей в возрасте от 15 до 17 лет и совершеннолетних в возрасте 18 лет и старше по всей стране. В онлайн-опросе приняли участие 20 606 человек.
На вопрос, почему необходимо международное сотрудничество, примерно половина респондентов выбрали ответ «ради мира и стабильности в международном сообществе». Приоритетной сферой являются «социальные услуги, такие как образование и здравоохранение». Наблюдалась тенденция отдавать приоритет «особенно экономически бедным странам и странам с серьёзным неравенством в уровне бедности».
Примечательны различия в ответах у взрослых и детей.
В отношении будущего международного сотрудничества Японии, в целом примерно половина опрошенных ответили, что его следует развивать «активно» или «в некоторой степени». Если рассматривать только взрослых, то за развитие выступили 48%, тогда как 68% детей выбрали такие варианты ответов. Дети высказываются в поддержку развития международного сотрудничества.
Кроме того, всего 38% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, следует ли Японии стремиться к установленной Организацией Объединенных Наций международной цели по увеличению взносов на официальную помощь в целях развития (ОПР) до 0,7% от валового национального дохода. Здесь также наблюдается большая разница в ответах взрослых (35%) и детей (59%).
В последнее время основные страны-доноры меняют свою политику в отношении международного сотрудничества, и расширяется тенденция к сокращению ОПР. С другой стороны, в настоящее время Япония сталкивается со множеством социальных проблем внутри страны. Разрыв в отношении между взрослыми и детьми к этой проблеме в результатах этого опроса также можно объяснить как отражение того, что многие взрослые считают, что приоритет нужно отдавать внутренним проблемам.
Организация Save the Children Japan заявляет, что и в будущем будет стремиться поощрять Японию к активному развитию международного сотрудничества и вкладу в реализацию прав детей в наиболее уязвимых странах и регионах.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- В Японии будут содействовать проживанию попеременно в городах и в сельской местности
- Количество пустующих домов в Японии достигло рекордного уровня в 9 миллионов
- Эксперты призывают правительство Японии стремиться к увеличению ожидаемой численности населения до 80 миллионов человек к 2100 году
- Число японцев, проживающих в Токио, впервые в истории сократилось
- Японское правительство планирует восстановить количество иностранных студентов до уровня, существовавшего до пандемии
- Чистый приток населения Токио удвоился по сравнению с 2020 годом
- Убыль населения в Японии: сокращение на 644000 человек
- В Японии зарегистрировано рекордное падение количества населения на 644000 человек
- В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд
- В Японии прошли первые анонимные роды
- Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году
- Рождаемость и смертность в Японии: рекордный минимум рождений и снижение смертности
дети международное сотрудничество Официальная помощь в целях развития