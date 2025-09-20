Падение рождаемости в Японии: за первое полугодие 2025 года родилось 339 000 детей, численность населения продолжает падать

Падение рождаемости в Японии: за первое полугодие 2025 года родилось 339 000 детей, численность населения продолжает падатьОбщество
Предварительные демографические данные, опубликованные Министерством здравоохранения, труда и благосостояния, показывают, что с января по июнь 2025 года в Японии родилось 339 280 детей – это на 10 794 (3,1%) меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Число рождений за первое полугодие находится на уровне ниже 400 000 четвёртый год подряд, и это рекордно низкий показатель для этого периода за всю историю наблюдений.
При этом число смертей увеличилось на 3,1% до 836 818. Естественная убыль, рассчитанная путём вычитания числа рождений из числа смертей, составила 497 538 человек, то есть сокращение численности населения ускоряется. Кроме того, число браков, то есть показатель, опережающий число рождений, снизилось на 4,0% до 238 561, что вызывает опасения по поводу дальнейшего снижения рождаемости.
Число рождений за весь год впервые опустилось ниже 800 000 в 2022 году, а в 2024 году составило 686 061, то есть упало ниже 700 000, и рекордно низкие показатели наблюдаются девять лет подряд. Предварительные данные включают иностранцев, проживающих в Японии, и японцев, проживающих за рубежом. Окончательные данные, которые будут опубликованы в будущем, будут включать только японцев, проживающих в Японии, и, как правило, цифры будут ниже предварительных.
Демография Японии (первое полугодие)
|2025 г.
|2024 г.
|Рождения (чел.)
|339 280
|350 074
|Смерти (чел.)
|836 818
|811 819
|Естественный прирост/убыль (чел.)
|- 497 538
|- 461 745
|Количество браков (пар)
|238 561
|248 513
|Количество разводов (пар)
|93 755
|97 811
Создано редакцией на основе данных статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения
Материалы
- Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, Предварительный отчёт о естественном движении населения (июнь 2025 г.)
Фотография к заголовку: PIXTA
