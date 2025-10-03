Итоги месяца: сентябрь 2025

Japan Timeline

Новости

Церемония совершеннолетия принца Хисахито, старшего сына наследного принца Акисино; премьер-министр Исиба Сигэру заявил о намерении выйти в отставку всего год спустя после вступления в должность. Эти и другие события сентября 2025 года в Японии.

1

Метеорологическое управление Японии объявило, что этим летом (с июня по август) температура воздуха в стране была выше среднего показателя за последние 30 лет на 2,36 градуса Цельсия. Лето было самым жарким за всю историю ведения учета с 1898 года.

2

Компания Suntory Holdings объявила о выходе в отставку с 1 сентября председателя правления Ниинами Такэси. Как выяснилось, в августе у него дома прошел обыск в связи с подозрениями во ввозе из Соединенных Штатов Америки добавок с содержанием вредоносных ингредиентов-производных конопли.

4

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о реализации достигнутого с Японией торгового соглашения. Пошлина на автомобили в соответствии с указом снизилась с действовавших 27,5% до 15%.

5

Как объявило агентство артиста, 4 сентября в возрасте 82 лет скончался певец Хаси Юкио. Он был одним из изначальных членов «большой тройки» поп-идолов. В число его хитов входят такие песни как «Итако-гаса» и «Ицу-дэ мо юмэ-о».

От болезни скончалась Нарита Маюми, прозванная «водной королевой» за завоевание в общей сложности 20 паралимпийских медалей в женском плавании, в том числе 15 золотых. Ей было 55 лет.



Нарита Маюми с семью золотыми и одной бронзовой медалью летних Паралимпийских игр 2004 года в Афинах (© Jiji Press)

6

Состоялась церемония совершеннолетия принца Хисахито – старшего сына наследного принца Акисино и его супруги. Она стала первой церемонией совершеннолетия члена императорского дома мужского пола за 40 лет – со времени принца Акисино.



Возложение короны совершеннолетия на принца Хисахито, старшего сына четы Акисино, в ходе обряда Какан-но ги. Императорский дворец, зал Сюндзю-но ма, 6 сентября 2025 г. [официальная съемка] (© Jiji Press)

Ода Токито завоевал свой первый чемпионский титул Открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису в одиночном разряде среди теннисистов-колясочников. Тем самым за свою карьеру он стал обладателем «Золотого шлема» – победителем четырех главных чемпионатов, помимо титула паралимпийского чемпиона.



Ода Токито радуется победе в ожесточенном финальном поединке с Густаво Фернандесом, Нью-Йорк, 6 сентября 2025 г. (© AFP/Jiji Press)

7

Премьер-министр Японии Исиба Сигэру созвал внеочередную пресс-конференцию и объявил о намерении выйти в отставку. Он мотивировал это решение затруднительностью дальнейшего пребывания в должности на фоне все громче звучавших в рядах Либерально-демократической партии требований провести досрочные выборы председателя и «избавиться от Исибы» в связи с серьезным поражением партии на июльских выборах в Палату советников.

12

Император и императрица Японии вместе со старшей дочерью Айко посетили город Нагасаки, чтобы почтить погибших и возложить цветы к памятнику жертвам атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира. Они также осмотрели экспозицию Музея атомной бомбардировки Нагасаки и пообщались с четырьмя хибакуся – горожанами, пережившими атомную бомбардировку.



Императорская чета со старшей дочерью Айко возлагают цветы к памятнику у эпицентра атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира города Нагасаки (© Jiji Press)

13

На Национальном стадионе состоялось открытие Чемпионата мира по легкой атлетике в Токио. В состязаниях участвуют около 2 тыс. спортсменов из приблизительно 200 стран и территорий, а также команда беженцев. В первом состязании чемпионата – мужской спортивной ходьбе на дистанции 35 километров – бронзовую медаль завоевал японец Кацуки Хаято.

14

Обладатель четырех чемпионских титулов профессионального бокса в весовой категории «супербантам» Иноуэ Наоя нанес поражение претенденту от Мировой ассоциации бокса Муроджону Ахмадалиеву (из Узбекистана), тем самым успешно отстояв звание абсолютного чемпиона мира.

16

Стандартная цена земли всех назначений в Японии увеличилась в среднем на 1,5%. Рост продолжается четвертый год подряд. Стоимость земли под жилую застройку в регионах впервые за 30 лет практически не изменилась, прервав затяжное падение.

17

Всеяпонская федерация профсоюзов (Рэнго) объявила о предложении продлить полномочия председателя Ёсино Томоко, у которой истекает второй срок пребывания на этом посту.

19

Банк Японии принял решение о поэтапной продаже на рынке паев биржевых инвестиционных фондов, которые центральный банк скупал в рамках своей политики «монетарного смягчения в новом измерении». Это является еще одним шагом в направлении нормализации монетарной политики.

20

На Чемпионате мира по легкой атлетике в женских состязаниях по спортивной ходьбе на дистанции 20 км Фудзии Нанако завоевала бронзовую медаль, установив новый рекорд Японии. Это стало первой медалью в спортивной ходьбе, завоеванной японской спортсменкой в мировых чемпионатах и олимпиадах.

21

Выступающее в стиле техно-поп женское трио Perfume объявило о намерении прекратить деятельность в конце текущего года. Коллектив дебютировал на большой сцене в 2005 году, а славы добился с выходом в 2007 году сингла «Полиритм».

22

В связи с объявлением премьер-министром Исибой Сигэру намерения выйти в отставку было официально объявлено о проведении выборов председателя Либерально-демократической партии. О выдвижении кандадатами заявили пять претендентов: бывший министр обеспечения экономической безопасности Кобаяси Такаюки, бывший генеральный секретарь ЛДП Мотэги Тосимицу, генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса, бывший министр экономической безопасности Такаити Санаэ, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро. Голосование назначено на 4 октября.

На состоявшемся в штаб-квартире ООН совещании о продвижении к миру между израильтянами и палестинцами на основе сосуществования двух государств Япония воздержалась от признания палестинской государственности. О признании государства Палестина объявили Великобритания, Канада, Франция и ряд других стран, а общее число государств, признающих Палестину, достигло около 80% из 193 стран-членов ООН.

25

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) объявило об отказе от инициативы «домашних городов» для гуманитарных связей четырех японских городов с Танзанией, Ганой, Нигерией и Мозамбиком. Инициатива навлекла на себя шквал критики по поводу создания «системы помощи укоренению мигрантов» и т.п. в связи с тем, что правительство Нигерии ошибочно распространило информацию о том, что японские власти якобы «будут выдавать специальные визы».

27

На Безансонском международном конкурсе дирижеров, известном как стартовая площадка для молодых талантов, победу одержал Ёнэда Сатоси, выходец из города Окаяма. Конкурс проводится с 1951 года, и нынешний стал 59-м по счету. Из японцев его лауреатами становились ныне покойный Одзава Сэйдзи, а также Садо Ютака и Ямада Кадзуки.



Ёнэда Сатоси принимает аплодисменты зрителей на Безансонском международном конкурсе дирижеров, Безансон, Франция, 27 сентября 2025 г. (© Jiji Press)

28

На Большом осеннем турнире сумо ёкодзуна Оносато (школа Нисёносэки) в решающем поединке финального дня состязаний нанес поражение Тоёнорю и завоевал свой в общем счете пятый чемпионский титул. Это его первая победа в турнире после возведения в ранг ёкодзуна по итогам летнего турнира.



Оносато, повергающий в финальном поединке Тоёнорю (слева), Токио, зал Рёгоку кокугикан, 28 сентября 2025 г. (© Jiji Press)

29

Японская ассоциация международных универсальных выставок объявила, что (по предварительным данным) общее число обычных посетителей международной универсальной выставки Expo Osaka, Kansai до 28 сентября составило 22 млн 205 тыс. 483 человека. Это превосходит общее число посетителей аналогичной выставки 2005 года в префектуре Айти (около 22 млн 50 тыс.).

30

Танака Масахиро – питчер профессиональной бейсбольной команды Yomiuri Giants, выиграл свой 200-й матч за карьеру в Японии и Соединенных Штатах. Он стал четвертым по счету питчером с таким результатом вслед за Номо Хидэо, Куродой Хироки и Дарвишем Ю.

Фотография к заголовку: пятеро кандидатов на пост председателя Либерально-демократической партии после кандидатских выступлений. (слева направо) Бывший министр обеспечения экономической безопасности Кобаяси Такаюки, бывший бывший генеральный секретарь ЛДП Мотэги Тосимицу, генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса, бывший министр экономической безопасности Такаити Санаэ, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро (© Jiji)