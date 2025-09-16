Император Нарухито и его семья почтили память жертв атомной бомбы в Нагасаки

Новости

Нагасаки, 12 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито, императрица Масако и их дочь, принцесса Айко, вознесли молитвы за жертв атомной бомбардировки США юго-западного города Нагасаки в последние дни Второй мировой войны.

Во главе с мэром Нагасаки Судзуки Сиро семья посетила Парк мира в Нагасаки. Они возложили белые цветы и низко поклонились памятнику, установленному на месте эпицентра атомной бомбардировки 9 августа 1945 года.

Семья прибыла в аэропорт Нагасаки специальным рейсом из токийского аэропорта Ханэда ранее 12 сентября. Это первый визит принцессы Айко в префектуру и первый визит императорской четы с момента восшествия императора на престол в мае 2019 года.

Позже они посетили Музей атомной бомбы в Нагасаки и осмотрели выставленные там артефакты и фотографии, сделанные во время бомбардировки. Они также встретились и побеседовали с четырьмя хибакуся, то есть пережившими атомную бомбардировку.

Среди хибакуся был 84-летний Танака Сигэмицу, сопредседатель Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё). Это была первая встреча семьи с представителем организации с момента присуждения ей Нобелевской премии мира в прошлом году. Принцесса Айко спросила Танаку, что он хотел бы передать следующему поколению.

