[Видео] Принц Хисахито после церемонии совершеннолетия выразил признательность всем, кто ему помогал

Принц Хисахито, старший сын принца Акисино, пообщался с прессой перед резиденцией принца Акисино в императорской усадьбе Акасака (район Минато, Токио) 6 сентября после завершения церемонии совершеннолетия в императорском дворце. Надев пожалованный императором орден, он сказал: «Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность моей семье и всем, кто заботился обо мне». [Видеоцентр Jiji Press, 6 августа]

