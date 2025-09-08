[Видео] Церемония совешеннолетия принца Хисахито: тысячелетние традиции императорского дома Японии

Новости

Для принца Хисахито, сына принца Акисино, утром 6 сентября провели церемонию надевания головного убора для взрослых Какан но ги, центральную церемонию ритуалов совершеннолетия. Он был одет в одежду несовершеннолетнего кэттэки но хо, снял головной убор кутё кокусаку и надел шапку взрослого, что символизировало его совершеннолетие. Церемония была проведена в соответствии с древними обычаями, напоминающими те, что изображены на живописных свитках периода Хэйан (794-1192). [Видеоцентр Jiji Press, 6 августа]

