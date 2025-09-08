[Видео] Церемония совешеннолетия принца Хисахито: тысячелетние традиции императорского дома Японии

Общество Императорский дом

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Для принца Хисахито, сына принца Акисино, утром 6 сентября провели церемонию надевания головного убора для взрослых  Какан но ги, центральную церемонию ритуалов совершеннолетия. Он был одет в одежду несовершеннолетнего кэттэки но хо, снял головной убор кутё кокусаку и надел шапку взрослого, что символизировало его совершеннолетие. Церемония была проведена в соответствии с древними обычаями, напоминающими те, что изображены на живописных свитках периода Хэйан (794-1192). [Видеоцентр Jiji Press, 6 августа]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

Императорский дом Jiji Press