В Японии состоялась церемония совершеннолетия принца Хисахито

Токио, 6 сентября (Jiji Press). 6 сентября состоялась традиционная церемония совершеннолетия японского принца Хисахито, которому исполнилось 19 лет год назад. Отсрочка была связана с подготовкой к вступительным экзаменам в университет.

Церемония Сэйнэн-сики для мужчины из императорской семьи была проведена впервые за 40 лет – предыдущая проводилась для отца молодого принца, наследного принца Акисино.

Закон об императорском доме устанавливает, что совершеннолетие для императора, наследного принца и следующего в очереди на престол внука императора, наступает в 18 лет. Хотя принц Хисахито, племянник императора Нарухито, не подпадает под это правило, он достиг совершеннолетия в прошлом году, согласно пересмотренному Гражданскому кодексу, также в 18 лет.

Церемония началась с вручения принцу, который в настоящее время учится на первом курсе Университета Цукубы, головного убора взрослого члена императорского дома от посланника императора в резиденции наследного принца в токийском районе Минато.

Во время церемонии Какан-но ги, главного ритуала церемонии, проводившейся в императорском дворце, принц Хисахито прибыл туда в одежде для несовершеннолетних кэттэки-но хо. В присутствии своих родителей, наследного принца и наследной принцессы Кико, а также императора Нарухито и императрицы Масако, принц сменил головной убор несовершеннолетнего кутёкокусаку на шапку для взрослых.

