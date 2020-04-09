Праздник Нэбута-мацури в префектуре Аомори отменён из-за коронавируса

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Аомори, 8 апреля (Jiji Press). Праздник Аомори Нэбута-мацури, известный процессией повозок с огромными бумажными фонарями, в этом году отменён из-за коронавирусного кризиса, заявил организатор мероприятия.

Ежегодный летний фестиваль в городе Аомори отменён впервые после 1958 года, когда его начали проводить под этим названием.

По словам организатора, в этом году праздник был запланирован на 2-7 августа; в прошлом году в нём приняли участие 2,85 миллиона человек.

Мэр Аомори Онодэра Акихико выразил сожаление и сказал, что этот праздник для него самого – важная часть воспоминаний детства.

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