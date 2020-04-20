В Японии в связи с коронавирусным кризисом единовременно выплатят по 100 000 йен гражданам и проживающим в стране иностранцам

Новости

Токио, 18 апреля (Jiji Press). Правительство Японии обсуждает планы выплаты 100 000 йен каждому человеку из Основного списка резидентов, в том числе живущим в Японии иностранным гражданам, в рамках мер экономического стимулирования в условиях эпидемии коронавируса, как сообщили источники.

Правительство разрабатывает детали плана выплат, опираясь на опыт программы раздачи денег, которую осуществили в 2009 году на фоне глобального финансового кризиса, вызванного крахом американского инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, согласно источникам.

По программе 2009 года правительство выплатило по 12 000 йен каждому гражданину, который на тот момент был указан в Основном списке резидентов и зарегистрированным в Японии иностранцам. Размер пособия был увеличен до 20 000 йен для людей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте 65 лет и старше.

Иностранные граждане, которые соответствуют определённым условиям, вероятно, будут иметь право на получение раздаваемых 100 000 йен, поскольку правительство начало регистрировать таких иностранцев в Основном списке резидентов с июля 2012 года.

Ранее для получения выплаты нужно было заполнить присылаемое муниципалитетом заявление, указав номер своего банковского счёта, и отослать почтой или подать в муниципалитет лично. Премьер-министр Абэ Синдзо высказал мысль, что в этот раз в связи с распространением инфекции заявления будут оформляться по почте или онлайн.

На 1 января 2019 года, согласно Основному списку резидентов, общее население Японии составляло 127 443 563 человека, из них иностранных граждан – 2 667 199 человек.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме