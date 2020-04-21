В Японии количество заразившихся новым коронавирусом внутри страны превысило 11 000 человек
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Токио, 20 апреля (Jiji Press). Общее число инфицированных новым коронавирусом в Японии, за исключением заразившихся на круизном корабле Diamond Princess, превысило 11 000. За 20 апреля выявлено более 340 случаев заражения.
В Токио выявлено 102 случая за день, общее количество случаев заболевания в японской столице достигло 3184. Ежедневное число новых подтвержденных случаев заражения в Токио достигло максимума в 201 17 апреля и с тех пор уменьшилось.
Стало известно о смерти 25 человек, инфицированных этим вирусом, это рекордное количество за день. Всего в Японии от коронавируса скончалось 276 человек, включая заразившихся на круизном корабле Diamond Princess. Из 25 скончавшихся 6 умерло в Токио, по три в преф. Хоккайдо и Хёго, по 2 в преф. Гумма, Канагава, Айти и Киото, и по 1 человеку в преф. Тояма, Гифу, Осака, Коти и Фукуока.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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