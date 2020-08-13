Мэр города Кётанго в преф. Киото требует тестирования на коронавирус всего персонала американской базы
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Токио, 12 августа (Jiji Press). Накаяма Ясуси, мэр города Кётанго, потребовал от министерства обороны, чтобы оно обратилось к американским военным в Японии с просьбой в ближайшее время среди прочих мер провести на расположенной в городе базе тесты на коронавирус для всего персонала, включая гражданских работников.
Накаяма выступил с таким требованием на встрече с министром обороны Ямамото Томохиро в Токио после того, как у 11 солдат и служащих на станции связи Кёгамисаки армии США и двоих членов семей выявили положительный результат на новый коронавирус.
На базе, являющейся ключевым объектом радарной системы ПРО США, работает до 160 человек, из которых 140 – гражданские лица. Все они живут за пределами базы.
Накаяма сказал, что каждый человек, работающий на базе, должен пройти тест ПЦР и оставаться дома. Он также призвал американскую сторону оперативно раскрывать информацию о тесных контактах инфицированных.
Ямамото пообещал передать просьбу мэра военным США.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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