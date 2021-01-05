В случае объявления чрезвычайного положения для региона Токио школы, скорее всего, не закроют
НовостиПолитика Общество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 января (Jiji Press). Правительство Японии вряд ли будет добиваться полной остановки работы начальных и неполных средних школ, даже если снова будет объявлено чрезвычайное положение в связи с новым коронавирусом в столичном районе Токио, заявил министр экономического возрождения Нисимура Ясутоси.
Нисимура, отвечающий за меры правительства по борьбе с коронавирусом, на пресс-конференции сказал: «На данный момент мы не рассматриваем возможность полного закрытия школ».
7 апреля прошлого года правительство объявило чрезвычайное положение в связи с вирусом для Токио и некоторых других префектур, а затем в том же месяце распространило его на всю страну. В то время правительство попросило временно закрыть начальные, средние и средние школы по всей стране. Чрезвычайное положение было поэтапно отменено в мае.
Ожидаемое новое чрезвычайное положение будет распространяться на Токио и соседние префектуры Сайтама, Тиба и Канагава, где быстро растёт число новых случаев заражения.
В преддверии сезона вступительных экзаменов правительство на этот раз не рассматривает возможность попросить все школы в четырёх префектурах временно остановить работу, отчасти потому, что у молодых людей низкий риск развития серьёзных симптомов в случае заражения новым коронавирусом, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения для Токио из-за роста заражений новым коронавирусом
- В Японии количество выявленных случаев заражений превышает 3000 шестой день подряд
- Мнение экспертов: «Мы на пороге третьей волны COVID-19»
- История олимпийских потрясений, связанных с инфекциями: рассказывает известный комментатор Ямамото Хироси
- Начало отложенных Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года
- К достижению согласия с МОК отложить Игры в Токио до лета 2021 года: путь, пройденный от подачи заявки до пандемии коронавируса
- Слон-великан в ловушке коронавируса, или задачи, связанные с Играми в Токио (2)
- Японская компания планирует выпустить вакцину для 30 млн человек к концу 2021 года
- Япония определила третьего поставщика вакцины от нового коронавируса
- AstraZeneca сообщает об эффективности вакцины как для пожилых, так и для молодых людей
- Правительство Японии намерено сделать вакцинирование от коронавируса бесплатным для всех
- Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
- Медицинские маски
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов