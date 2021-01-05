В случае объявления чрезвычайного положения для региона Токио школы, скорее всего, не закроют

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Токио, 4 января (Jiji Press). Правительство Японии вряд ли будет добиваться полной остановки работы начальных и неполных средних школ, даже если снова будет объявлено чрезвычайное положение в связи с новым коронавирусом в столичном районе Токио, заявил министр экономического возрождения Нисимура Ясутоси.

Нисимура, отвечающий за меры правительства по борьбе с коронавирусом, на пресс-конференции сказал: «На данный момент мы не рассматриваем возможность полного закрытия школ».

7 апреля прошлого года правительство объявило чрезвычайное положение в связи с вирусом для Токио и некоторых других префектур, а затем в том же месяце распространило его на всю страну. В то время правительство попросило временно закрыть начальные, средние и средние школы по всей стране. Чрезвычайное положение было поэтапно отменено в мае.

Ожидаемое новое чрезвычайное положение будет распространяться на Токио и соседние префектуры Сайтама, Тиба и Канагава, где быстро растёт число новых случаев заражения.

В преддверии сезона вступительных экзаменов правительство на этот раз не рассматривает возможность попросить все школы в четырёх префектурах временно остановить работу, отчасти потому, что у молодых людей низкий риск развития серьёзных симптомов в случае заражения новым коронавирусом, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

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