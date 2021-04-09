В Японии провели первую в мире трансплантацию лёгких от живых доноров пациенту с COVID-19

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Киото, 8 апреля (Jiji Press). Представители больницы Университета Киото сообщили о проведении первой в мире трансплантации лёгкого от живых доноров пациенту с повреждением лёгких, вызванным новым коронавирусом.

Пациентка с COVID-19 из региона Кансай в западной части Японии сейчас находится в отделении интенсивной терапии, а её муж и сын, которые передали ей части своих легких, находятся в стабильном состоянии после операции, проведённой 7 апреля в больнице в городе Киото в том же регионе.

По данным больницы, операции по пересадке лёгких от доноров с мёртвым мозгом пациентам с повреждением лёгких от COVID-19 проводились в Китае, Европе и США.

Женщина заразилась вирусом в конце прошлого года. После того, как её респираторное состояние ухудшилось, когда она проходила лечение в другой больнице в регионе Кансай, её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Позже из-за последствий пневмонии, вызванной новым коронавирусом, оба лёгкие стали жёсткими, уменьшились и почти не функционировали.

Позже у женщины получен отрицательный результат на вирус, но она была жива только благодаря ЭКМО, и надежд на её выздоровление до пересадки лёгкого почти не было.

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