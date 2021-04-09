В Японии начали использовать полностью автоматизированную систему тестирования на новый коронавирус
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Тоёаке, префектура Айти, 8 апреля (Jiji Press). В марте в Университете здравоохранения Фудзита в Тоёакэ, префектура Айти, начала работать полностью автоматизированная система тестирования на новый коронавирус.
В системе используются роботы для проведения тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), что значительно снижает риски заражения для технических специалистов.
«Система снизит нагрузку на медицинских работников, которых сильно утомляют меры по предотвращению инфекций», и Япония ожидает четвёртой волны инфекций, как сказал профессор университета Ито Хироясу.
Система, разработанная Kawasaki Heavy Industries Ltd., размещена в контейнере шириной 2,5 метра и длиной 12,2 метра и имеет 13 роботизированных манипуляторов. Она выполняет все шаги, необходимые для тестирования образцов на коронавирусные инфекции, без вмешательства человека.
Университет стремится к тому, чтобы получать результаты тестов всего за 80 минут.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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