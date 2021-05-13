В Японии закроют границу для иностранцев, ездивших в Индию, Пакистан и Непал
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Токио, 12 мая (Jiji Press). Правительство заявило, что запретит въезд в Японию иностранным гражданам, недавно побывавшим в Индии, Пакистане или Непале, даже если они имеют статус резидента.
В заявлении также говорится, что гражданам Японии будет разрешено вернуться из этих трёх стран, где растет число случаев заражения коронавирусом.
Новые меры вступят в силу в полночь 13 мая и будут действовать «некоторое время».
Въезд запрещают иностранным гражданам, посетившим хотя бы одну из трёх стран за последние две недели.
Повторный въезд запретят в том числе иностранцам со статусом резидента, таких как постоянно проживающие, супруги японских граждан, супруги постоянно проживающих и т. п., за исключением случаев, когда затрагиваются общественные интересы или вопросы прав человека.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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