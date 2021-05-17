На новые варианты коронавируса может приходиться до 90% новых заражений в Японии

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Токио, 13 мая (Jiji Press). Варианты нового коронавируса с мутацией N501Y в настоящее время, по оценкам, являются причиной более 90 процентов новых случаев заражения новым коронавирусом в Японии, как сообщили на заседании консультативной группы министерства здравоохранения.

Представленная 12 мая оценка была составлена ​​Национальным институтом инфекционных заболеваний. По мнению экспертов, варианты N501Y, в том числе британский, более заразны, чем исходный штамм, и могут в 1,4 раза чаще вызывать серьёзные симптомы COVID-19.

Институт обнаружил 70 случаев заражения вариантом коронавируса, широко распространяющимся в Индии. Ситуация с индийским вариантом будет отслеживаться особо тщательно ввиду необходимости особого контроля этого опасного мутантного штамма.

На заседании 12 мая консультативная группа выразила мнение о том, что ситуация с заражением сильно различается в разных регионах Японии. Предполагают, что инфекция будет продолжать распространяться на Хоккайдо, на самом севере Японии, а в западном регионе Кансай, включая префектуру Осака, новые случаи заболевания имеют тенденцию к снижению.

Группа подчеркнула свою позицию по необходимости пристального наблюдения за ситуацией в Токио. В японской столице не было «заметного роста» числа новых случаев заражения, но «мы всё ещё не можем делать вывод, что это число перестало расти».

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