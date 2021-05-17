На новые варианты коронавируса может приходиться до 90% новых заражений в Японии
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 мая (Jiji Press). Варианты нового коронавируса с мутацией N501Y в настоящее время, по оценкам, являются причиной более 90 процентов новых случаев заражения новым коронавирусом в Японии, как сообщили на заседании консультативной группы министерства здравоохранения.
Представленная 12 мая оценка была составлена Национальным институтом инфекционных заболеваний. По мнению экспертов, варианты N501Y, в том числе британский, более заразны, чем исходный штамм, и могут в 1,4 раза чаще вызывать серьёзные симптомы COVID-19.
Институт обнаружил 70 случаев заражения вариантом коронавируса, широко распространяющимся в Индии. Ситуация с индийским вариантом будет отслеживаться особо тщательно ввиду необходимости особого контроля этого опасного мутантного штамма.
На заседании 12 мая консультативная группа выразила мнение о том, что ситуация с заражением сильно различается в разных регионах Японии. Предполагают, что инфекция будет продолжать распространяться на Хоккайдо, на самом севере Японии, а в западном регионе Кансай, включая префектуру Осака, новые случаи заболевания имеют тенденцию к снижению.
Группа подчеркнула свою позицию по необходимости пристального наблюдения за ситуацией в Токио. В японской столице не было «заметного роста» числа новых случаев заражения, но «мы всё ещё не можем делать вывод, что это число перестало расти».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Токио обогнал Осаку по количеству заражений новыми вариантами коронавируса
- Компания Takeda представила данные испытаний вакцины Moderna от COVID-19
- В Токио и трёх других префектурах Японии чрезвычайное положение продлят до 31 мая
- 10 000 умерших от коронавируса в Японии: количество смертей удвоилось за три месяца с января 2021 года
- Число случаев заражения коронавирусом в Японии за неделю достигло 33 300
- В Японии одобрили использование ревматоидных препаратов для пациентов с COVID-19
- Количество вероятных заражений новыми вариантами коронавируса за неделю в Японии составило 2352
- Правительство Японии может принять решение о чрезвычайном положении в связи с вирусом в Токио, Осака и Хёго
- Губернатор Токио Коикэ Юрико призвала отказаться от поездок в Токио всех, кроме работников жизненно важных сфер
- Экспертная группа правительства Японии предупреждает о быстром распространении новых вариантов коронавируса
- На Окинаве обнаружен вариант нового коронавируса, появившийся в США
- В Японии опасаются, что рост четвёртой волны инфекций может быть вызван распространением новых вариантов коронавируса