Осака обогнала Токио по общему количеству смертей от нового коронавируса
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Токио, 16 мая (Jiji Press). Общее количество смертей, связанных с новым коронавирусом, зарегистрированное на данный момент в префектуре Осака, увеличилось на 15 по сравнению с предыдущим днём до 1958, превысив показатель Токио в 1951 смерть.
Впервые с 3 февраля эта расположенная в западной части страны префектура опередила Токио по совокупному количеству умерших.
16 мая в Японии было зарегистрировано 5262 новых случая заражения, а число новых смертельных случаев составило 47. Число тяжело больных COVID-19 снизилось по сравнению с предыдущим днём на 8 до 1223.
Ежедневное количество новых выявленных случаев заболевания в Токио составило 542, впервые за шесть дней снизившись ниже 600; смертей не было.
В Осаке сообщили о 620 случаях заражения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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