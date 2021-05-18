Базовая последовательность в генах может быть связана с тяжестью симптомов COVID-19
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Токио, 17 мая (Jiji Press). Разница в последовательности оснований рядом с геном, связанным с иммунными функциями, может быть связана с тяжестью симптомов заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, сообщила японская исследовательская группа.
По данным группы, состоящей из исследователей Университета Кэйо, Токийского медицинского и стоматологического университета и Университета Киото, 10% жителей Восточной Азии, включая японцев, имеют другую последовательность оснований.
Группа сообщила, что среди людей в возрасте до 65 лет риск развития серьезных симптомов COVID-19 был в два раза выше для тех, у кого была такая последовательность, по сравнению с теми, у кого её нет. Это открытие может привести к разработке лекарства для предотвращения серьёзных симптомов COVID-19, говорится в сообщении. Рассматриваемая последовательность оснований редко встречается среди жителей западных стран, говорится в сообщении группы.
Группа, созданная в мае прошлого года, проанализировала геном образцов крови, взятых у пациентов с COVID-19 в больницах по всей Японии, и сравнила данные от 440 тяжелобольных пациентов до 65 лет с данными образцов 2377 человек до 65 лет, взятых до эпидемии коронавируса.
Группа обнаружила, что люди с определенной последовательностью основания рядом с геном Dock2, который тесно связан с иммунными функциями, такими как активация лимфоцитов, составляют значительную часть людей с тяжёлыми симптомами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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