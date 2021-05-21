В международном аэропорту Кансай установлена автоматизированная система ПЦР-тестирования

Новости

Осака, 20 мая (Jiji Press). Автоматизированная и роботизировнная система тестирования на полимеразную цепную реакцию для обнаружения коронавирусных инфекций была установлена ​​в международном аэропорту Кансай в префектуре Осака.

Система тестирования, разработанная японской компанией Kawasaki Heavy Industries Ltd. и представленная средствам массовой информации 20 мая требует около 80 минут для получения результатов. Она должна обеспечить международным пассажирам возможность пройти тестирование в день отъезда и получить отрицательные сертификаты PCR перед регистрацией на рейс.

Новая система, которую должны ввести в эксплуатацию летом этого года, использует роботов, помещённых в большой грузовой контейнер, анализирующих до 2500 образцов слюны в день.

Поскольку для выдачи отрицательных сертификатов ПЦР требуется одобрение врачей, Kawasaki Heavy в настоящее время ищет медицинское учреждение для создания соответствующей совместной организации. Цены на услуги тестирования и сбора образцов слюны Kawasaki Heavy планирует определить после консультации с партнёрским медицинским учреждением.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме