Японские исследователи сообщают, что через год после заражения у 97% заразившихся имелись антитела к вирусу
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Токио, 20 мая (Jiji Press). Японская исследовательская группа сообщила, что 97 процентов людей, которые заразились изначальным штаммом нового коронавируса, имели нейтрализующие его антитела и через год после заражения.
Группа под руководством профессора городского университета Йокогамы Яманака Такэхару провела опрос 250 человек, заразившихся коронавирусом в период с февраля по апрель прошлого года.
Согласно результатам, у заразившихся тогда уровень наличия антител составлял 98 процентов через шесть месяцев и 97 процентов через год.
Среди испытуемых у бессимптомных и людей со слабыми симптомами уровень антитело составлял 97% после шести месяцев и 96% после одного года, для людей с сильными симптомами он составил 100%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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