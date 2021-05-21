Японские исследователи сообщают, что через год после заражения у 97% заразившихся имелись антитела к вирусу

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Токио, 20 мая (Jiji Press). Японская исследовательская группа сообщила, что 97 процентов людей, которые заразились изначальным штаммом нового коронавируса, имели нейтрализующие его антитела и через год после заражения.

Группа под руководством профессора городского университета Йокогамы Яманака Такэхару провела опрос 250 человек, заразившихся коронавирусом в период с февраля по апрель прошлого года.

Согласно результатам, у заразившихся тогда уровень наличия антител составлял 98 процентов через шесть месяцев и 97 процентов через год.

Среди испытуемых у бессимптомных и людей со слабыми симптомами уровень антитело составлял 97% после шести месяцев и 96% после одного года, для людей с сильными симптомами он составил 100%.

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