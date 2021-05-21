Россия хочет развивать отношения с Японией в рамках борьбы с COVID-19

Новости

Токио, 20 мая (Jiji Press). Россия стремится развивать свои связи с Японией посредством борьбы с пандемией COVID-19, как заявил посол России в Японии Михаил Галузин.

На пресс-конференции в Клубе иностранных корреспондентов Японии Галузин сказал, что его страна надеется на «хорошее сотрудничество» с Японией в отношении разработанной Россией вакцины против COVID-19 Sputnik V.

Посол сказал, что недавно ему сделали вторую прививку. Он подчеркнул, что российская вакцина «одна из лучших в мире», и на данный момент одобрена примерно в 65 странах.

По словам Галузина, Россия готова не только экспортировать вакцину, но и передать технологию и разрешить её производство на месте.

В качестве примера «хорошего сотрудничества» между его страной и Японией Галузин привел производство набора для тестирования COVID-19 совместным российско-японским предприятием.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме