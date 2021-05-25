Исследователи из Осакского университета говорят, что у пациентов с тяжёлыми симптомами больше «плохих антител»

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Осака, 24 мая (Jiji Press). Исследовательская группа Университета Осаки сообщила, что у пациентов с новым коронавирусом в тяжёлом состоянии было больше антител, способствующих связыванию вируса с клетками организма, чем у пациентов с менее серьёзными симптомами.

Существует шесть типов таких «плохих» антител, которые помогают вирусу примерно в три раза легче связываться с белком рецептора ACE2 на поверхности клетки, сообщила группа под руководством профессора Арасэ Хисаси.

Арасэ и его коллеги идентифицировали шесть антител, изучая функции 76 антител к коронавирусу.

Исследователи также обнаружили, что вирус не может прочно связываться с рецептором, когда существует большое количество нейтрализующих вирус антител.

«Полученные данные могут быть использованы для выявления риска серьёзного заболевания у пациентов с COVID-19 и для разработки новой вакцины», – сказал Арасэ.

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