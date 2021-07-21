«Картонные кровати» в Олимпийской деревне в Токио вызвали общественный резонанс
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Лондон, 19 июля (Jiji Press). Картонные каркасы кроватей в Олимпийской деревне Токио вызвали предположения о том, что они были намеренно сделаны хрупкими, чтобы предотвратить тесный контакт пользователей в условиях нового роста инфекций в Японии.
«Установленные в Олимпийской деревне в Токио кровати будут сделаны из картона, чтобы избежать близости между спортсменами», – сказал 17 июля в Твиттере американский легкоатлет Пол Челимо.
После этого комментария New York Post, Daily Mail и другие медиа описали их как «антисексуальные» кровати, предназначенные для поддержки веса только одного пользователя.
Между тем, ирландский гимнаст Рис Маккленаган 18 июля разместил в Твиттере видео, в котором он неоднократно прыгал на картонную кровать в деревне спортсменов и назвал слухи об «антисексуальных» кроватях «фальшивыми новостями». Международный олимпийский комитет положительно отреагировал на этот пост, написав в Твиттере: «Спасибо за развенчание мифа».
Картонные каркасы кроватей были предоставлены японским производителем постельного белья Airweave Inc., официальным спонсором Игр в Токио. По заявлению компании, они пригодны для вторичной переработки и призваны продемонстрировать экологичность.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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