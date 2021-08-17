Японский министр Коно Таро заявил о намерении обеспечить необходимое количество доз вакцины для ревакцинации

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Токио, 16 августа (Jiji Press). В Японии будет достаточно доз новой вакцины против коронавируса для проведения программы ревакцинации, заявил министр реформы регулирования Коно Таро в телевизионной программе, транслировавшейся 16 августа.

К концу года будет достаточно доз для введения бустерных прививок для людей, которые получили или собираются сделать свои вторые прививки вакцины от COVID-19 компаний Pfizer Inc. или Moderna Inc., двух американских фармацевтических компаний, сообщил Коно, который также отвечает за внедрение вакцины против коронавируса, для спутниковой телепрограммы Nippon Television Network Corp. Программа была записана заранее.

Правительство Японии уже подписало контракт с Moderna на поставку 50 миллионов доз вакцины против коронавируса в 2022 году.

Правительство и Pfizer также «договорились о поставках дополнительных доз для программы ревакцинации», – сказал Коно, добавив, что он опубликует детали контракта в ближайшее время.

Коно также сказал, что правительство рассмотрит возможность предложить бустерную вакцинацию в основном медицинскому персоналу и пожилым людям с ослабленной иммунной системой.

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