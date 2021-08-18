В Японии сложно найти больницу для пациентов, которым требуется неотложная помощь

Новости

Токио, 17 августа (Jiji Press). Число случаев, когда парамедики затруднялись решить, куда доставить пациентов для неотложной помощи в Японии, достигло рекордного уровня – 3361 за неделю до 15 августа, сообщило Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Из общего числа случаев пациентов с подозрением на COVID-19 было 1679, что на 292 больше, чем на предыдущей неделе.

Общее количество таких случаев выросло на 464 по сравнению с предыдущей неделей, оно растёт шестую неделю подряд.

Это показывает, что всплеск инфекций COVID-19 вызвал нагрузку на системы медицинского обслуживания по всей стране.

«Растёт число случаев, когда больницы отказывают в приёме пациентов, и нужно время, чтобы решить, в какую больницу обратиться», – сказал представитель агентства.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме