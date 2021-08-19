В Токио откроется Центр вакцинации молодёжи, не требующий предварительного бронирования

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Токио, 18 августа (Jiji Press). Администрация Токио создаст центр вакцинации от COVID-19 для молодёжи, где можно будет получить прививки без предварительного бронирования, сообщила губернатор Токио Коикэ Юрико.

Столичная администрация намерена открыть центр вакцинации, не требующий резервирования, возле станции Сибуя к концу августа.

Центр, где будет предоставляться вакцина Pfizer Inc., в основном предназначен для людей в возрасте от 20 до 39 лет, которые пока не получили первую прививку. Администрация рассматривает возможность расширения вакцинации и на подростков.

«Мы будем срочно вакцинировать множество молодых людей, среди которых быстро распространяется инфекция», – сказала Коикэ на заседании городского собрания. В Токио на людей в возрасте до 40 лет приходится около 70% новых случаев заражения.

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