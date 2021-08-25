В Японии выявлены ещё два случая заражения вариантом лямбда
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Токио, 24 августа (Jiji Press). У двух человек, прибывших в Японию из Перу в начале этого месяца, выявлен положительный результат на лямбда-вариант нового коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Японии.
Это второй и третий выявленные в Японии случаи заражения вариантом лямбда, впервые выявленным в Перу.
У мужчин 30-39 лет и 50-59 лет был выявлен положительный результат во время карантинных проверок в токийском международном аэропорту Ханэда после прибытия 12 августа.
По данным министерства, у обоих не было никаких симптомов.
По данным Национального института инфекционных заболеваний, вариант лямбда, который распространился в Южной Америке, может быть более заразным и иметь более сильную устойчивость к вакцинам, чем обычный штамм, но подробности пока неизвестны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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