Северная Корея 15 сентября выпустила две баллистические ракеты
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Сеул, 15 сентября (Jiji Press). Северная Корея выпустила две баллистические ракеты с территории внутри страны в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным береговой охраны Японии, объекты, похоже, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Это был первый запуск Северной Кореей баллистических ракет с марта.
В Токио премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил журналистам, что выпущенные снаряды считают баллистическими ракетами.
Запуск ракет является «возмутительным, поскольку представляет угрозу миру и безопасности нашей страны и региона, – сказал Суга. – Это также нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Мы выражаем суровый протест и решительное осуждение».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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