Северная Корея 15 сентября запустила две баллистические ракеты малой дальности

Новости

Токио, 15 сентября (Jiji Press). Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности с внутренней территории в районе округа Яндок в провинции Южный Пхёнган в сторону Японского моря, сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

По словам министра обороны Японии Киси Нобуо, объекты предположительно упали в точке примерно в 300 км к северу от острова Хэгурадзима у полуострова Ното в центральной префектуре Исикава в исключительной экономической зоне Японии.

15 сентября вечером Киси сообщил журналистам в Токио, что баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей, по оценкам, пролетели около 750 километров по нерегулярным траекториям с максимальной высотой 50 километров.

Береговая охрана Японии первоначально сообщала, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Это был первый запуск Северной Кореей баллистических ракет малой дальности с марта и второй с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в январе.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме