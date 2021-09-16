Северная Корея 15 сентября запустила две баллистические ракеты малой дальности
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 сентября (Jiji Press). Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности с внутренней территории в районе округа Яндок в провинции Южный Пхёнган в сторону Японского моря, сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
По словам министра обороны Японии Киси Нобуо, объекты предположительно упали в точке примерно в 300 км к северу от острова Хэгурадзима у полуострова Ното в центральной префектуре Исикава в исключительной экономической зоне Японии.
15 сентября вечером Киси сообщил журналистам в Токио, что баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей, по оценкам, пролетели около 750 километров по нерегулярным траекториям с максимальной высотой 50 километров.
Береговая охрана Японии первоначально сообщала, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Это был первый запуск Северной Кореей баллистических ракет малой дальности с марта и второй с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в январе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты большой дальности
- Северная Корея отстранена от участия в зимних Олимпийских играх за нарушение Олимпийской хартии
- Северная Корея выпустила две баллистические ракетыИспытание японско-американской ракеты-перехватчика межконтинентальных баллистических ракет как ответ на «угрозу с севера»
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?
- Северокорейские ракеты нового типа как «новый вызов» и вторжения китайских судов как «новый уровень» развития ситуации
- В Японии обсудят возможность атаковать базы противника
- Япония до конца года разработает новые меры противоракетной обороны
- Китайская армия запустила баллистические ракеты в Южно-Китайское море
- Тщательно пересмотреть массовую скупку американского оружия: истребители F-35, беспилотники Global Hawk и противоракетные системы Aegis Ashore как диссонанс в работе по обеспечению обороноспособности
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи
- Япония сохраняет восьмое место в мире по военным расходам
- Принятие законов о национальной безопасности: большой поворот в области национальной обороны и политики обеспечения безопасности Японии
- Космическое подразделение Сил самообороны Японии будет запущено 18 мая
- Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан
- Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии