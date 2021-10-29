В Японии ослабят ограничения на количество участников крупномасштабных мероприятий

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Токио, 28 октября (Jiji Press). Японское правительство планирует с ноября ослабить ограничения на количество посетителей крупномасштабных мероприятий, связанные с коронавирусом.

Верхний предел в 10 000 зрителей на крупных мероприятиях, который в настоящее время установлен в 27 префектурах, включая Токио, будет снят, хотя сохранят норму в 50% вместимости места проведения.

План был одобрен на заседании правительственной комиссии по борьбе с COVID-19 28 октября.

В настоящее время в стране действует общее ограничение на количество посетителей мероприятий в 5000 человек или 50% вместимости места проведения мероприятия, в зависимости от того, что окажется больше.

Однако в качестве переходной меры в 27 префектурах на один месяц установлен предел в 10 000 человек, когда в конце сентября правительство отменило там чрезвычайное положение и пред-чрезвычайные меры в связи с COVID-19.

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