В Японии выявлено 229 случаев заражения новым коронавирусом за день

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Токио, 31 октября (Jiji Press). В Японии сообщают о 229 новых случаях заражения новым коронавирусом за 31 октября, этот показатель ниже 300 уже четвёртый день подряд.

По данным министерства здравоохранения, среди пациентов с COVID-19 было подтверждено семь смертей, в то время как количество тяжёлых пациентов с 30 октября упало на 10.

В Токио число новых случаев заражения составило 22, оно ниже 50 уже 15-й день подряд. В префектуре Осака на западе Японии сообщают о 45 новых случаях заболевания, показатель выше по сравнению с предыдущей неделе в течение четырёх дней подряд.

Среднее ежедневное число новых случаев заражения в Токио за семь дней по состоянию на 31 октября составило 24,6, что на 21,4 меньше, чем неделей ранее. Число тяжелобольных по критериям администрации Токио не изменилось с субботы и составило 14.

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