В Японии обсуждают смягчение связанных с эпидемией коронавируса мер пограничного контроля
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Токио, 2 ноября (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность ослабления мер пограничного контроля, направленных на предотвращение распространения нового коронавируса, сообщили источники в правительстве.
Ожидается, что правительство разрешит краткосрочным деловым путешественникам въезжать в Японию при условии, что они будут вакцинированы против COVID-19.
По словам источников, оно также рассматривает возможность въезда иностранных студентов и технических стажеров на определённых условиях.
Правительство должно объявить о смягчении мер на этой неделе.
В настоящее время иностранцам не разрешается въезжать в Японию, если у них нет особых обстоятельств, таких как брак с японским гражданином.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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