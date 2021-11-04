В Японии обсуждают смягчение связанных с эпидемией коронавируса мер пограничного контроля

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Токио, 2 ноября (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность ослабления мер пограничного контроля, направленных на предотвращение распространения нового коронавируса, сообщили источники в правительстве.

Ожидается, что правительство разрешит краткосрочным деловым путешественникам въезжать в Японию при условии, что они будут вакцинированы против COVID-19.

По словам источников, оно также рассматривает возможность въезда иностранных студентов и технических стажеров на определённых условиях.

Правительство должно объявить о смягчении мер на этой неделе.

В настоящее время иностранцам не разрешается въезжать в Японию, если у них нет особых обстоятельств, таких как брак с японским гражданином.

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