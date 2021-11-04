В Токио за 3 ноября зарегистрировано 25 новых случаев заражения
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Токио, 3 ноября (Jiji Press). За день в Токио было выявлено 25 новых случаев заражения новым коронавирусом, что на 11 меньше, чем неделей ранее, сообщила столичная администрация.
Число новых случаев COVID-19 в японской столице 18-й день подряд остаётся ниже 50.
Число пациентов с COVID-19 с тяжёлыми симптомами составило 14, не изменившись с предыдущего дня. Среднее число новых ежедневных случаев заражения за семь дней на 3 ноября составило 20,3, что на 27,2 меньше, чем неделей ранее.
По всей Японии у 265 человек выявлен положительный результат теста на новый коронавирус. Сообщают о восьми новых случаях смерти, связанных с вирусом: четыре в самой южной префектуре Окинава, три в Токио и один в центральной префектуре Нагано.
Число заболевших коронавирусом в тяжёлом состоянии по стране со 2 ноября снизилось на пять до 115.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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