В Токио ослабляют ограничения и разрешат в ресторанах группы до 8 человек

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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Столичная администрация Токио в условиях снижения числа заражений приняла решение разрешить посещение ресторанов и баров группам до восьми человек вместо нынешнего ограничения в четыре человека.

Администрация столицы также приняла решение возобновить программу субсидий для жителей, совершающих поездки в пределах японской столицы. Решения были приняты на заседании рабочей группы по COVID-19.

«Важно тщательно реализовать основные меры по профилактике инфекций при возобновлении социальной и экономической деятельности», – сказала после встречи губернатор Коикэ Юрико.

Власти столицы призывают людей не собираться группами более четырёх человек в ресторанах и барах и выбирать для этого заведения, получившие сертификат достаточного инфекционного контроля. Лимит будет увеличен до восьми человек с 1 декабря по 16 января 2022 года.

Программа субсидий на поездки, предусматривающая субсидии в 5000 йен за ночь на человека при путешествиях, должна возобновиться одновременно программой центрального правительства по развитию туризма Go To Travel.

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