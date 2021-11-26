В Токио ослабляют ограничения и разрешат в ресторанах группы до 8 человек
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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Столичная администрация Токио в условиях снижения числа заражений приняла решение разрешить посещение ресторанов и баров группам до восьми человек вместо нынешнего ограничения в четыре человека.
Администрация столицы также приняла решение возобновить программу субсидий для жителей, совершающих поездки в пределах японской столицы. Решения были приняты на заседании рабочей группы по COVID-19.
«Важно тщательно реализовать основные меры по профилактике инфекций при возобновлении социальной и экономической деятельности», – сказала после встречи губернатор Коикэ Юрико.
Власти столицы призывают людей не собираться группами более четырёх человек в ресторанах и барах и выбирать для этого заведения, получившие сертификат достаточного инфекционного контроля. Лимит будет увеличен до восьми человек с 1 декабря по 16 января 2022 года.
Программа субсидий на поездки, предусматривающая субсидии в 5000 йен за ночь на человека при путешествиях, должна возобновиться одновременно программой центрального правительства по развитию туризма Go To Travel.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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