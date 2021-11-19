В Японии повысят лимит на въезд из-за рубежа до 5000 человек в день

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Токио, 18 ноября (Jiji Press). С 26 ноября Япония увеличит связанный с пандемией лимит на ежедневное количество въезжающих в страну с 3500 до 5000 человек, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

Этот шаг был предпринят после того, как правительство ослабило ограничения на въезд иностранных бизнесменов, студентов и технических стажёров 8 ноября.

«Мы продолжим активно рассматривать способы дальнейшего ослабления ограничений в зависимости от ситуации с инфекцией и вакцинацией внутри страны и за рубежом», – сказал Мацуно на пресс-конференции.

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