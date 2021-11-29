30% бессимптомных пациентов с COVID-19 страдают от последствий инфекции: результаты исследования
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Токио, 27 ноября (Jiji Press). Около 30% бессимптомных пациентов с COVID-19 страдают от последствий инфекции, как показал опрос, проведенный в токийском районе Сэтагая.
Согласно результатам опроса, около 4% людей, у которых наблюдались последствия заражения, страдали от них и через год после заражения.
Полученные данные означают, что у некоторых пациентов с бессимптомным течением COVID-19 во время болезни сохраняются последствия инфекции. Опрос основан на проведенном в апреле опросе, в котором приняло участие около 3700 жителей.
Опрос показал, что от последствий страдало в общем 48,1% пациентов с COVID-19, из них 54,3% женщин и 41,9% мужчин.
Последствия инфекции наблюдались в 27,5% случаев при бессимптомном протекании, 61,3% – при лёгких симптомах, 61,2% – при умеренных и 73,7% – при тяжёлых симптомах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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