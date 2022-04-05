Транспланты, полученные из плюрипотентных стволовых клеток, показали свою безопасность и эффективность

Новости

Суйта, префектура Осака, 4 апреля (Jiji Press). Японская исследовательская группа сообщила, что она подтвердила безопасность и эффективность трансплантатов клеток роговицы, созданных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).

Команда, осуществившая первую в мире трансплантацию клеток роговицы, полученных из iPS, объявила о завершении клинических исследований на четырёх пациентах, которым их трансплантировали.

На пресс-конференции в городе Суйта, префектура Осака, группа учёных, в которую входил профессор Университета Осаки Нисида Кодзи, заявила, что намерена начать клинические испытания лечения в следующем году и ввести его в практику в течение четырёх лет после этого.

В клинических исследованиях клетки роговицы, полученные из iPS, трансплантировали пациентам, страдающим дефицитом эпителиальных стволовых клеток роговицы. Болезнь вызывает помутнение роговицы, что может привести к слепоте пациентов.

Команда создала листы клеток роговицы, полученных из iPS-клеток других людей. Листы диаметром 3,5 сантиметра и толщиной 0,03–0,05 миллиметра были пересажены четырём людям в возрасте от 30 до 70 лет.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме