Российский посол раскритиковал администрацию Хиросимы за решение не приглашать на мемориальную церемонию мира представителей России и Беларуси
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Токио, 26 мая (Jiji Press). Посол России в Японии Михаил Галузин раскритиковал подвергшийся атомной бомбардировке город Хиросиму за его решение не приглашать представителей России и Беларуси на ежегодную мемориальную церемонию мира, которая пройдёт в этом городе 6 августа.
В заявлении, опубликованном 25 мая в приложении для обмена сообщениями Telegram, Галузин назвал это решение постыдной мерой, принятой самопровозглашёнными лидерами антиядерного движения.
Посол также сообщил, что в Хиросиме распространяются сфабрикованные истории о возможности применения Россией ядерного оружия в Украине. Он утверждал, что военные операции России на Украине направлены на содействие «денацификации», и настаивал на том, что создание союза с нацизмом стало фактором краха Японии в целом в 1945 году.
Ранее в этом месяце администрация Хиросимы решила не приглашать российских и белорусских официальных лиц на церемонию, ежегодно проводимую в годовщину американской атомной бомбардировки города 6 августа 1945 года По всей видимости, это было сделано в ответ на вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля. Считается, что Беларусь поддерживает это вторжение России.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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