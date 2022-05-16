Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса заявил о необходимости привлечения России к ответственности

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Вайссенхаус, Германия, 13 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса подчеркнул стремление Японии привлечь Россию к ответственности за её вторжение в Украину на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Хаяси встретился с Кулебой в Вайссенхаусе на севере Германии в кулуарах трёхдневной встречи министров иностранных дел Большой семерки, которая состоялась 12 мая.

«Жестокие действия России абсолютно непростительны, и мы должны привлечь (её) к ответственности», – а сказал Хаяси Кулебе.

Оба министра также подтвердили значение санкций против России, которые международное сообщество осуществляет совместно.

Кулеба выразил благодарность за решение Японии запретить импорт российской нефти в принципе, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский высоко оценивает это решение.

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